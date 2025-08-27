Francesco Paolantoni difende Marco Santin, finito al centro della cronaca per via di una lite avuta con uno spettatore sulla questione Israele-Gaza durante un evento che si è tenuto a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Il comico, che era presente, ha dichiarato: “Marco ha espresso quello che noi, fortunatamente gran parte di noi, ci portiamo dietro con grande peso. Lui in quel momento, stando su un palcoscenico, si è sentito di dire la propria e far sentire un po’ di voce, approfittando della possibilità di far arrivare le cose a più persone”. Intervistato da Fanpage, Paolantoni ha aggiunto: “C’è stato un dissidente, fortunatamente solo uno, che si rifiuta, come purtroppo altri, di riconoscere la realtà, in maniera anche ignorante perché è gente che non approfondisce, sa per sentito dire e si schiera dalla parte di qualcun altro senza sapere neanche perché questo cretino che si è alzato se ne è andato subito via, altrimenti sarebbe stato cacciato in malo modo”.

“Lui giustamente, con la sua sensibilità, è convinto che con una serie di appelli la gente possa smuovere qualcosa. Io non ci credo. È giusto parlarne, per carità, è giusto che la gente si sensibilizzi, però che possa accadere qualcosa non credo. La cattiveria umana vincerà sempre perché il potere, l’avidità vincerà sempre. L’uomo è così” ha concluso l’attore. Intervenuto a Cabaret Amoremio, Santin aveva dichiarato: “Se non fosse che (gli israeliani, ndr) vogliono conquistare la terra, perché il 7 ottobre, Hamas sono tutte cazzate”. Dichiarazioni che avevano provocato la protesta di uno spettatore che ha attaccato duramente Santin: “Ma che ca**o dici, scemo?”. Pronta la replica di Santin: “Tu pensi che sia partito tutto il 7 ottobre? Certamente no, vai a studiare. Dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese. Vai studiare invece di insultare la gente, perché io scemo non te l’ho detto”. Lo spettatore ha quindi risposto: “Tu prendi solo le fonti di Hamas, con gli amici tuoi. Questa è una serata di cabaret, non sono venuto qui per sentire il pippone tuo”. Marco Santin ha chiuso il botta e risposta affermando: “Ti ridò io i soldi del biglietto, senza problemi”.