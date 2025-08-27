Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Francesco Paolantoni difende Marco Santin sulla lite con uno spettatore su Gaza: “Un cretino si è alzato e se ne è andato subito via”

Immagine di copertina

Il comico difende uno dei componenti della Gialappa's Band che aveva avuto un diverbio con uno spettatore su Israele e Gaza

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Francesco Paolantoni difende Marco Santin, finito al centro della cronaca per via di una lite avuta con uno spettatore sulla questione Israele-Gaza durante un evento che si è tenuto a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Il comico, che era presente, ha dichiarato: “Marco ha espresso quello che noi, fortunatamente gran parte di noi, ci portiamo dietro con grande peso. Lui in quel momento, stando su un palcoscenico, si è sentito di dire la propria e far sentire un po’ di voce, approfittando della possibilità di far arrivare le cose a più persone”. Intervistato da Fanpage, Paolantoni ha aggiunto: “C’è stato un dissidente, fortunatamente solo uno, che si rifiuta, come purtroppo altri, di riconoscere la realtà, in maniera anche ignorante perché è gente che non approfondisce, sa per sentito dire e si schiera dalla parte di qualcun altro senza sapere neanche perché questo cretino che si è alzato se ne è andato subito via, altrimenti sarebbe stato cacciato in malo modo”.

“Lui giustamente, con la sua sensibilità, è convinto che con una serie di appelli la gente possa smuovere qualcosa. Io non ci credo. È giusto parlarne, per carità, è giusto che la gente si sensibilizzi, però che possa accadere qualcosa non credo. La cattiveria umana vincerà sempre perché il potere, l’avidità vincerà sempre. L’uomo è così” ha concluso l’attore. Intervenuto a Cabaret Amoremio, Santin aveva dichiarato: “Se non fosse che (gli israeliani, ndr) vogliono conquistare la terra, perché il 7 ottobre, Hamas sono tutte cazzate”. Dichiarazioni che avevano provocato la protesta di uno spettatore che ha attaccato duramente Santin: “Ma che ca**o dici, scemo?”. Pronta la replica di Santin: “Tu pensi che sia partito tutto il 7 ottobre? Certamente no, vai a studiare. Dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese. Vai studiare invece di insultare la gente, perché io scemo non te l’ho detto”. Lo spettatore ha quindi risposto: “Tu prendi solo le fonti di Hamas, con gli amici tuoi. Questa è una serata di cabaret, non sono venuto qui per sentire il pippone tuo”. Marco Santin ha chiuso il botta e risposta affermando: “Ti ridò io i soldi del biglietto, senza problemi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Diletta Leotta: "Chi mi insulta sui social poi mi chiede foto nella vita reale"
TV / Ascolti tv martedì 26 agosto: Il segreto di Isabelle, Watson, Babylon
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Diletta Leotta: "Chi mi insulta sui social poi mi chiede foto nella vita reale"
TV / Ascolti tv martedì 26 agosto: Il segreto di Isabelle, Watson, Babylon
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie
TV / Watson: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (seconda puntata)
TV / Babylon: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
Musica / Al Bano: “Sanremo? Conti e Amadeus mi hanno fatto fare la figura del cog**one”
TV / Casa in montagna, ma niente TV? Una guida per non rinunciare ai tuoi programmi preferiti
TV / Ascolti tv lunedì 25 agosto: Carosello Carosone, Elvis, Filorosso
TV / Carosello Carosone: tutto quello che c’è da sapere sul film in replica su Rai 1
Ricerca