Flavio Briatore si scaglia contro i “cantanti poveracci” di Sanremo: “Attaccano Meloni per farsi notare” | VIDEO

Flavio Briatore si scaglia contro i “cantanti poveracci” di Sanremo

Flavio Briatore si scaglia contro quei cantanti che fanno parte del Festival di Sanremo 2025 che hanno criticato o attaccato la premier Meloni.

L’imprenditore non fa nomi ma il riferimento a Elodie, che nei giorni scorsi aveva dichiarato che non avrebbe votato Meloni neanche se “le tagliassero la mano”, sembrerebbe evidente.

In un video postato sul suo profilo Instagram, Flavio Briatore ha dichiarato: “”Tutti guardiamo Sanremo, chi più chi meno. C’è un nuovo fatto a Sanremo, c’è un metodo nuovo. Per farsi notare, qualche cantante che artisticamente non sarebbe notato spara sul nostro primo ministro per far parlare di sé. Spara sul governo. Per me sono dei poveracci, perché la politica non c’entra nulla con il Festival di Sanremo”.

“Sparare sulla nostra premier che sta facendo un lavoro incredibile… La sua reputazione all’estero è altissima, non abbiamo mai avuto un primo ministro con una reputazione del genere. Questi artisti mi fanno ridere, sono dei poverini e finisce lì. Ciao ragazzi e viva il primo ministro” ha poi concluso Briatore.