Il toto-nomi sui co-conduttori del Festival di Sanremo 2025

Rivelata la lista dei 30 big che si esibiranno sul palco dell’Ariston, ora è partito il toto-nomi sui co-conduttori del Festival di Sanremo 2025.

I nomi verranno ufficializzati da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, nelle prossime settimane, ma intanto emergono già diverse indiscrezioni su coloro che potrebbero affiancare il presentatore nel corso delle cinque serate in onda su Rai 1.

Secondo alcune fonti raccolte da Ansa e Dagospia, infatti, Katia Follesa e Geppi Cucciari potrebbero salire sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrici.

Un altro nome papabile è quello dell’attrice Serena Rossi, mentre potrebbe esserci spazio anche per due cantanti, così come già accaduto nel Festival targato Amadeus.

Mahmood e Annalisa, entrambi protagonisti della scorsa edizione della manifestazione musicale con i brani Tuta Gold e Sinceramente, sono gli interpreti indicati come possibili co-conduttori.

Nel frattempo spunta anche l’auto-candidatura di Alessia Marcuzzi, già da diversi mesi indicata come possibile co-conduttrice, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Guardo Sanremo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi condotto stare dentro! (ride, ndr)”.