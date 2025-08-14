Dopo mesi di calma apparente è ripartito il dissing tra Fedez e Tony Effe. Ospite del Red Valley Festival all’Olbia Arena, infatti, l’ex marito di Chiara Ferragni ha proposto una versione rivisitata del suo brano del 2011, Tutto il contrario, in cui ha attaccato diversi personaggi del mondo della musica e non solo. Da Elodie ad Achille Lauro fino a, per l’appunto, Tony Effe. “A Sanremo sembrava Pavarotti” ha cantato Fedez in riferimento al collega. Immediata la risposta di Tony Effe che ha condiviso tra le stories del suo profilo Instagram la foto di un murale che ritrae entrambi: Fedez in lacrime, mentre Tony gli porge un microfono urlando. Il tutto con in sottofondo Chiara, il brano che Tony Effe aveva pubblicato e che faceva riferimento proprio a Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez.

“Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora – cantava Tony Effe nel brano – Lei ti è rimasta accanto nella malattia. E quando aveva bisogno, sei scappato via”. Verso metà della canzone si sentiva un audio con voce distorta che diceva: “Ma in più, ti dico questa cosa, lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming. Non so se poi è riuscito a fare anche questa cosa”. Poco dopo, sui social ha iniziato a circolare una versione dello stesso audio – non si sa se originale o contraffatta digitalmente – con una voce che assomigliava molto a quella di Ferragni, lasciando intendere che a tentare di comprarsi le visualizzazioni online fosse proprio Fedez.