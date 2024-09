Fedez riceve il Tapiro d’Oro per il dissing con Tony Effe

Fedez ha ricevuto un Tapiro d’Oro speciale per il dissing con il collega Tony Effe: il rapper, infatti, è stato intercettato a Milano da Valerio Staffelli che gli ha consegnato l’arcinota statuetta di Striscia la Notizia con tanto di riccioli, un chiaro riferimento al trapper romano.

“Questo fa ridere” ha affermato il cantante mentre riceveva il Tapiro d’Oro. “L’operazione di marketing con Tony Effe fantastica, poi il suo disco boom, primo in classifica. Lei è eccezionale, ma che uomo di marketing strepitoso. La gente ormai ha mangiato la foglia” ha incalzato Valerio Staffelli.

Fedez, però, non è d’accordo con l’inviato del tg satirico: “Voi credete? Va beh”. Staffelli, quindi, ha riepilogato quanto accaduto: “Il suo disco è volato primo in classifica e tutti si chiedono come ha fatto a fare questa operazione. Dissing eccezionale, poi esce il suo disco e boom, finisce il dissing. Come mai?”.

“I ricciolini sono bellissimi comunque” ha risposto Fedez tentando di tergiversare. “Perché poi lei sembra un rapper cattivo che litiga con tutti, ma in realtà è un rapper di marzapane” ha insistito Staffelli. “Ma sì, sono un cog***ne” ha replicato Fedez.