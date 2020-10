Fabrizio Corona positivo al Covid: “Febbre alta, a 39, per tre giorni”

Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus. “Febbre alta, a 39, per tre giorni”, ha annunciato sui social l’ex re dei paparazzi, avvertendo tutte le persone che ha incontrato, inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso. “Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne”, ha detto Corona in una serie di Storie su Instagram, a proposito della sua positività al Covid.

Il paparazzo è anche intervenuto in collegamento a Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara d’Urso, per dare la notizia ai suoi fan. Corona sarebbe dovuto essere ospite in studio nel talk show serale Live – Non è la D’Urso questa domenica. La conduttrice ha dichiarato che, al momento, non si sa se e in che modalità Fabrizio Corona potrà comunque essere ospite nel programma, magari in collegamento.

