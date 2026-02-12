Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Ezio Greggio: “La satira non deve avere padroni né censure, io sono per il politically scorrect”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il comico e conduttore si racconta in un'intervista

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dal caso Pucci al ritorno alla conduzione di Striscia: Ezio Greggio si racconta in un’intervista a Leggo. Sul comico che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo in seguito alle polemiche, Greggio afferma: “Non ho seguito i dettagli perché ero in registrazione, ma da collega dico che la censura non vada fatta preventiva, semmai successiva. Conosco Andrea, è un ottimo entertainer quindi solidarietà a lui come collega. Io sono per il politically scorrect: quando vado in teatro lo dichiaro subito. Chi fa satira non deve essere schierato; bisogna colpire a destra, a sinistra e al centro. Con Antonio Ricci non abbiamo mai guardato in faccia a nessuno, nemmeno quando al governo c’era il nostro editore. La satira deve essere libera”.

E a proposito di Sanremo, alla domanda se abbia ricevuto proposte in passato risponde: “Proposte ne ho avute diverse negli anni, ma avendo un contratto di esclusiva non è sempre facile incastrare tutto. Se ci fosse una proposta concreta, ne parlerei con l’azienda e con Antonio. Io a Sanremo gioco in casa, abito a Monte Carlo. Ricordo ancora quando andai a ritirare, sempre al Teatro Ariston di Sanremo, il Premio Regia Televisiva, in onda su Rai 1, e feci la parodia della ‘farfallina’ di Belén: mi presentai con un farfallone enorme che copriva tutta la patta. Fu un boato. Se mi chiamassero per Sanremo, valuterei: non dico mai di sì a priori, ma nemmeno di no. Vedremo, magari sarete i primi a saperlo”.

Sulla nuova edizione di Striscia la Notizia, invece, Ezio Greggio rivela: “Siamo davvero soddisfatti. C’è un gradimento enorme e un affetto del pubblico che definirei pazzesco. Sto portando il mio spettacolo in teatro in giro per l’Italia e ovunque vada la gente ricorda a memoria ogni mio sketch: è un segnale bellissimo. Quello che stiamo facendo ora è un esperimento in prime time; non è la classica striscia quotidiana, è una formula diversa che mescola satira e varietà, e pare che il pubblico stia gradendo moltissimo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Sigfrido Ranucci: "Giletti mi attacca perché Report fa ascolti"
TV / Il cambio look di Giulia Stabile: il prima e il dopo della ballerina di Amici
TV / Ascolti tv mercoledì 11 febbraio: One Life, Una nuova vita, Bologna-Lazio
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Sigfrido Ranucci: "Giletti mi attacca perché Report fa ascolti"
TV / Il cambio look di Giulia Stabile: il prima e il dopo della ballerina di Amici
TV / Ascolti tv mercoledì 11 febbraio: One Life, Una nuova vita, Bologna-Lazio
Spettacoli / Gemma Galgani: età, dove vive, pensione, che lavoro faceva, ex marito e figli, chirurgia
Spettacoli / Dove vive Andrea Pucci, la casa dal design moderno nel cuore di Milano
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / One Life: tutto quello che c’è da sapere sul film con Anthony Hopkins
TV / Bologna Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Ricerca