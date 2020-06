Enrico Brignano: carriera, vita privata, moglie, figli

Enrico Brignano è uno degli attori e showman più apprezzati dal grande pubblico: dal cinema al teatro, dalla tv alle fiction, il comico romano si è cimentato nel corso della sua carriera in diversi ruoli, dimostrandosi capace sempre di far ridere e intrattenere. Ma qual è l’età, la biografia di Enrico Brigano? E la sua vita privata? Ha moglie e figli? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera

Nato a Roma, nel quartiere di Dragona, il 18 maggio del 1966, sin da ragazzo si appassiona al mondo dello spettacolo. Ha frequentato l’accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti, e arriva così a partecipare in qualità di comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5.

La carriera di Enrico Brignano decolla nel corso degli anni Novanta: nel 1992 è ospite nella prima edizione del programma televisivo Scherzi a parte condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi, ma è soprattutto la sua presenza nel cast della popolarissima fiction Rai Un medico in famiglia ad assicurargli il successo di pubblico tanto atteso. Dal 1998 al 2000, infatti, Brignano interpreta il personaggio di Giacinto.

Nel 1999 il suo primo spettacolo a teatro, la sua grande passione, dal titolo Io per voi un libro aperto, trasmesso in diretta anche da Mediaset su Canale 5. Nel 2000 gira il suo primo film da regista e protagonista, Si fa presto a dire amore, al fianco di Vittoria Belvedere. Brignano si dedica poi nuovamente al grande amore per il teatro scrivendo nuovi spettacoli.

Qualche anno dopo tornerà poi sul grande schermo al fianco di Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, con i quali girerà diversi film. Nel 2007 conduce un quiz su Rai 2, dal titolo Pyramid, con Debora Salvalaggio. Dal 2007 al 2011 fa parte del cast dei comici di Zelig. Nel 2008 interpreta una piccola parte nel film Asterix alle Olimpiadi.

L’attore torna poi a teatro, nel 2010, per vestire i panni di Rugantino, la celebre opera del 1962 di Garinei e Giovannini, ruolo che in passato hanno vestito grandi attori come Nino Manfredi, Toni Ucci, Enrico Montesano, Adriano Celentano e Valerio Mastandrea. Nel 2012 Enrico Brignano partecipa ad un’altra fortunata serie, I Cesaroni, e conduce la trasmissione di Italia 1 Le Iene, insieme a Ilary Blasi e Luca Argentero.

Nello stesso anno ricopre il ruolo di giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi. Grazie al successo ottenuto dal suo primo monologo, sarà presente nel programma in tutte le serate successive in veste di comico. Nel 2014 conduce per quattro venerdì il programma su Rai 1 Il meglio d’Italia. Dal 2019 è ospite fisso di Che tempo che fa su Rai 2. Tra gli ultimi film a cui ha preso parte ricordiamo Poveri ma ricchi, Poveri ma ricchissimi e Tutta un’altra vita. Il 31 dicembre 2019 al Palazzo dello Sport di Roma tiene per il Capodanno lo spettacolo Brignano, tutto casa e teatro!, in onda su Rai 2 in prima serata il 1 giugno 2020.

Enrico Brignano vita privata: moglie Flora Canto, figli

Nel 2008 Enrico Brignano ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia. I due però si sono separati nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto. La coppia ha una figlia, Martina, nata a Roma il 10 febbraio del 2017. Ma chi è Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano?

Flora Canto è un’attrice, conduttrice e presentatrice italiana. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come tronista a Uomini e Donne. È poi stata la compagna di Filippo Bisciglia e attualmente è felicemente fidanzata con il comico Enrico Brignano.

L’attrice è diventata famosa per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island. I due però si sono lasciati proprio durante la reclusione del gieffino nella casa più spiata d’Italia. successivamente Flora ha partecipato a Uomini e Donne, scegliendo il corteggiatore Francesco Pozzessere. I due però si lasciano nel 2009, a un passo dalle nozze che avevano programmato nei dettagli. Dopo questa delusione d’amore a Flora Canto viene attribuito un flirt con Teo Mammuccari; anche se entrambi hanno smentito la relazione.

Nel 2013, in spiaggia, incontra Enrico Brignano: tra i due scocca subito la scintilla ed entrambi hanno detto di essere stati colti da un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i loro 17 anni di differenza. Nel 2017 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Martina. Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo La coppia di campioni con Massimo Boldi, Di tutti i colori insieme a Paolo Conticini e Nino Frassica.

Recita inoltre in una puntata di Don Matteo, ha condotto Fast and Furios su La7, Telethon, “Supercinema, Oscar dei porti e altri programmi. Ha inoltre prestato il suo volto per le campagne pubblicitarie di molti brand quali H&M, Miss Bikini, Eklè ecc. Si fa conoscere dal grande pubblico partecipando al programma di Carlo Conti Tale e Quale Show.

