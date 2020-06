Brignano tutto casa e teatro: stasera su Rai 2 lo show di Enrico Brignano, le anticipazioni

Questa sera, 1 giugno 2020, va in onda in prima serata su Rai 2 Brignano, tutto casa e teatro!, uno show con Enrico Brignano per trascorrere una serata all’insegna dell’ironia e del divertimento. Si tratta della registrazione dello show che il comico romano ha messo in scena pochi mesi fa di fronte a un pubblico di oltre 6000 persone.

Uno spettacolo molto divertente e adatto a tutta la famiglia, durante la quale assisteremo a vecchi e nuovi sketch, aneddoti esilaranti, in attesa di poter rivedere presto dal vivo show del genere. In Brignano tutto casa e teatro l’attore si cala in una narrazione senza tempo e senza respiro. Brignano esprime tutta la sua verve, canta, ride, scherza, intrattiene da par suo con uno spettacolo leggero, ma che qua e là riserva qualche spunto di riflessione.

Brignano tutto casa e teatro è uno show studiato nei minimi dettagli, in onda stasera, lunedì 1 giugno 2020, su Rai 2. Accompagnato da una band che lo sostiene nell’interpretazione di canzoni originali, coadiuvato da un nutrito corpo di ballo, che arricchisce una scena essenziale ma d’effetto, animata da led che consentono alle immagini di seguirne i voli pindarici, Brignano conduce il pubblico in un viaggio nella sua visione scanzonata e ironica del mondo e della realtà.

“È uno spettacolo spensierato perché fatto in tempi non sospetti, un live che abbiamo realizzato “inter nos” davanti a 6000 persone – racconta il comico romano – con ledwall, musica dal vivo e tanti sketch, in alcuni dei quali recita con me Flora (la fidanzata Flora Canto, ndr): saremo ad esempio Garibaldi e Anita e Romeo e Giulietta… un Romeo di 90 chili… Romeo er mejo der Colosseo”.

Lo show Brignano, tutto casa e teatro! è andato in scena pochi mesi fa, lo scorso 31 dicembre – quindi prima dell’emergenza Coronavirus – al Palazzo dello Sport di Roma. “Sono felice che la Rai mandi in onda questo spettacolo, mi conforta sapere di avere del materiale pronto perché alla gente manca il divertimento, quel minimo di distrazione che allontana il pensiero delle bollette da pagare”, aggiunge l’attore. Appuntamento dunque questa sera, 1 giugno su Rai 2 dalle 21.20 con Brignano, tutto casa e teatro!.

