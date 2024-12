Emma attaccata sui social: “Se vuoi un figlio fallo alla vecchia maniera”

Dopo aver dichiarato di aver rinunciato all’idea di avere un figlio, Emma Marrone è stata attaccata sui social con la cantante che ha duramente replicato a chi l’aveva insultata.

In un’intervista a Vanity Fair, infatti, l’interprete aveva dichiarato tra le altre cose: “In Italia devo rinunciarci per forza. Dovrei sottopormi alla procreazione medicalmente assistita, ma non ho un compagno e quindi non posso. La fecondazione eterologa è aperta anche ai single in Spagna? Sì, ma dovrei pagare. E non mi sembra corretto verso tutte le donne che sono nella mia stessa situazione. Finché non sarà possibile per tutte, rinuncio. Voglio fare la mia parte, come Giovanna D’Arco”.

Parole che in breve tempo hanno fatto il giro del web e che sono state commentate così da un utente: “Cara Emma Marrone ti stimo molto, ma, per fare un figlio, c’è anche la ‘vecchia maniera’. Poi, se proprio vuoi diventare genitore e non ha un compagno, si può pensare anche a un’adozione”.

“Caro tesoro bello, per la ‘vecchia maniera’ servono le ovaie che io non ho. Vabbè dai ma che te lo spiego a fare. Manco all’asilo” è stata la replica della cantante.