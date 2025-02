Elodie va su tutte le furie a Domenica In: “Nessuno mi ha strappato il vestito, scrivete le ca**ate”

Elodie infuriata a Domenica In: “Nessuno mi ha strappato il vestito”

Elodie va su tutte le furie durante la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo: la cantante, infatti, ha categoricamente smentito l’indiscrezione secondo la quale, nell’ultima serata del Festival, si sarebbe arrabbiata per un problema con il suo vestito.

Nelle ore successive alla fine della kermesse musicale, infatti, era circolata l’indiscrezione secondo cui la cantante era rientrata nei camerini arrabbiata perché una collega le avrebbe inavvertitamente strappato il vestito.

elodie incazzata nera con tutta l’italia di sottofondo pic.twitter.com/7xiTxXC3oH — noemi 💐 (@scorpinoe) February 15, 2025

Ipotesi smentita con veemenza della stessa artista. Durante la sua partecipazione a Domenica In, infatti, Elodie si è scontrata con il giornalista Davide Maggio che le ha chiesto chi le avesse strappato il vestito.

“Nessuno! – ha risposto Elodie – Perché scrivete cavolate… te lo devo dire. Ti pare che possa arrabbiarmi pe un vestito strappato?!”.

La cantante ha quindi aggiunto: “Credo di essere una persona intelligente al punto da non arrabbiarsi per un vestito strappato. Ero emotivamente scossa dopo aver cantato in finale”.