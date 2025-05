È morto all’età di 61 anni l’attore Ed Gale, noto per aver recitato nelle pellicole cult Chucky – La Bambola Assassina e Howard il papero. Lo ha annunciato in un post su Facebook la nipote Kayse Gale: “È con il cuore pesante e una bara sorprendentemente leggera che annunciamo l’improvvisa scomparsa di nostro zio, Ed Gale. Ha preso il suo ultimo applauso e ora è protagonista nell’aldilà. Partì per la California a vent’anni con 41 dollari in tasca e un sogno. E non si è mai voltato indietro”.

Affetto da nanismo (era alto solo 103 centimetri), Gale è stato un attore e uno stuntman con oltre 130 apparizioni tra cinema, televisione e pubblicità. Tra i suoi ruoli più celebri c’è quello ricoperto in Howard il papero, pellicola del 1986 in cui prestò il corpo al protagonista mentre la voce era affidata a Chip Zien. “Ero entusiasta, anche se non sapevo chi fosse Howard. Ho indossato il costume ogni giorno per quasi dieci mesi” raccontò in un’intervista l’attore. La fama internazionale, tuttavia, arriva nel 1988 grazie al ruolo di Chucky, la bambola posseduta da un serial killer protagonista del film La bambola assassina. Ed Gale, inoltre, interpretò i Dink nel film di Mel Brooks Balle Spaziali, parodia della saga di Star Wars.