Drew Barrymore racconta le sue insicurezze durante la gravidanza: “Mamme, non vergognatevi del corpo che cambia”

Drew Barrymore ha aperto il suo cuore e ha ricordato i momenti più difficili della sua gravidanza, non soltanto durante ma soprattutto dopo. Mamma di due bambine, la celebre attrice hollywoodiana ha voluto mettere nero su bianco tutte le insicurezze vissute in un periodo così delicato per una futura madre, invitando tutte le donne che si sono trovate nella sua stessa posizione ad andare avanti e a non scoraggiarsi, perché “la vita non è un red carpet”.

“Ho partorito due bambine e lo scopo principale della mia esistenza su questo pianeta sono loro”, ha spiegato con dolcezza la Barrymore, “Ma ci sono state volte in cui sono rimasta bloccata davanti al guardaroba. Odiavo vestirmi, piangevo dentro l’armadio”.

Brew Barrymore, mamma di Olive e Frankie, dopo il parto ha affrontato un periodo di dieta e duro allenamento, monitorato anche con video e scatti che l’attrice ha allegato al suo discorso su Instagram.

“Non sentitevi prese in giro quando vedete donne magre subito dopo il parto. Non confrontatevi con le foto delle donne sulle riviste e sui red carpet”.

Drew Barrymore: “La vita non è un red carpet”

Su Instagram salta all’occhio un’immagine dell’attrice: a destra, il look impeccabile con un abito rosso aderente, dall’altra uno scatto che risale a una delle due gravidanze.

“E sappiate che se da quando ho partorito ho mai avuto un aspetto decente, me lo sono conquistato con le unghie e con i denti. E potete farlo anche voi”.

Drew Barrymore conclude: “Mi sono serviti 45 anni per trovare me stessa e il mio equilibrio. Non sono perfetta, ma sono io”.

Potrebbero interessarti La proprietà non è più un furto: la trama del film La proprietà non è più un furto: trama e cast del film con Ugo Tognazzi e Flavio Bucci Renegades Commando d’assalto: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Leggi anche:

“Non è un Paese per mamme”: in Italia cresce il numero di donne che si dimettono dopo aver partorito

Alena Seredova, l’ex di Gigi Buffon è incinta: il papà è Alessandro Nasi