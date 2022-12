Dramma per Tina Turner: morto il figlio Ronnie. Aveva 62 anni

Nuovo lutto per Tina Turner. La cantante, nota come “Regina del Rock ’n’ Roll”, ha perso anche il figlio Ronnie, 62 anni, il secondo a perdere la vita nel giro di pochi anni. A dare l’annuncio è stata la moglie di Ronnie, la cantante francese Afida, che in un messaggio su Instagram l’ha chiamato “un vero angelo” e “il mio migliore amico”.

“Ho fatto del mio meglio fino alla fine questa volta non sono stata in grado di salvarti”, ha scritto Afida, aggiungendo che Ronnie ora si trova con suo fratello Craig e suo padre, Ike Turner. “Riposa in paradiso. Così ingiusto.”

Musicista anche lui, Ronnie soffriva da anni di problemi di salute e ha anche combattuto il cancro. A nulla sono valsi gli sforzi dei paramedici che al loro arrivo hanno trovato alcune persone che tentavano di rianimarlo. Secondo il sito Tmz, che cita fonti della polizia, il 62enne aveva avuto difficoltà a respirare. Nel 1993 era apparso nel film tratto dalla biografia della madre, in cui raccontava come era riuscita a liberarsi dal marito violento Ike, celebre artista e produttore, oltre che padre di Ronnie. A luglio 2018 si era tolto la vita il fratello maggiore Craig. Tina lo aveva avuto prima di sposare Ike, che è invece deceduto nel 2007.