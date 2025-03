Il nuovo spot che vede protagonista Diletta Leotta fa discutere: anche Selvaggia Lucarelli ha commentato tra le sue stories Instagram la pubblicità che viene accusata di sessualizzare il corpo di una donna trasformandolo in oggetto di desiderio di un bambino. La pubblicità è quella di U-Power, azienda che produce scarpe da lavoro, di cui la conduttrice di Dazn è testimonial da diversi anni. Nel nuovo spot si vede un bambino, che ha all’incirca 6 o 7 anni, il quale rimane stupido nel vedere una cantante esibirsi in minigonna. “La prima volta che sei rimasto senza parole. Lasciati stupire ancora una volta” afferma Diletta Leotta nella pubblicità.

Lo spot è stato duramente criticato da numerosi utenti e anche da Selvaggia Lucarelli che, tra le stories del suo profilo Instagram, ha scritto: “La pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe infortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni ’90 nell’ammiccare al sesso, col corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile. L’ultimo spot però fa un passio ulteriore: la pubblicità mette ancora al centro il corpo di Leotta con una ripresa di lei in minigonna inguinale e ripresa dal basso. Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà 7 anni”.

Lucarelli poi in una ulteriore stories si corregge poiché la cantante non è interpretata da Diletta Leotta ma da un’attrice. Resta il fatto, però, che la conduttrice di Dazn è comunque il volto della pubblicità: “Anche se la ragazza non è Leotta (comunque lo spot è costruito per lasciarlo credere), il discorso non cambia. Dispiace che esista uno spot del genere e che Leotta abbia accettato di esserne il volto”.