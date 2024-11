Diletta Leotta: “A volte la bellezza può essere un limite ma ti spinge a dimostrare che non sei solo bella e basta”

Diletta Leotta: “A volte la bellezza può essere un limite”

La bellezza può essere un limite: lo sostiene la giornalista e conduttrice Diletta Leotta, approdata al timone de La Talpa, il reality show in onda su Canale 5.

Ospite di Verissimo, la presentatrice ha infatti dichiarato: “A volte la bellezza può essere un limite, ma non sempre perché ti spinge a fare meglio cioè a dimostrare che non sei solamente bella e basta”.

Diletta Leotta, poi, ha rivelato che la mamma Ofelia è una delle sue “giudici” più severe: “Ho un rapporto bellissimo con lei che mi dà sempre tanti consigli e ha seguito appassionatamente la prima puntata de La Talpa, ho superato la prova perché ha apprezzato look, trucco e parrucco, quindi, la è andato tutto bene”.

Anche il papà è ovviamente una figura di grande riferimento per la conduttrice: “Ad esempio, io ho voluto laurearmi con tutte le mie forze perché mio papà ci teneva tanto che io avessi il famoso ‘pezzo di carta’. Lui per me è un punto fermo della mia vita, quando mi serve un consiglio lo chiamo sempre perché è schietto, sincero e sa sempre ciò che è meglio per me”.

E sul marito Loris Karius e la figlia Aria ha dichiarato: “Io sto viaggiando moltissimo in questo periodo perché ho vari impegni di lavoro e, poi, sto promuovendo La Talpa ma Aria e Loris sono sempre con me e ogni volta, prima di partire, mio marito mi dice ‘Amore, come andrà, andrà. Noi siamo sempre con te’. E io mi commuovo ogni volta”.