Chi è Loris Karius, fidanzato e futuro marito di Diletta Leotta ospite a Domenica In, figlia

Diletta Leotta è ospite oggi pomeriggio a Domenica In. La conduttrice di Dazn si sposerà il prossimo 22 giugno a Vulcano con Loris Karius, un noto portiere di calcio. Ma chi è Loris Karius? Portiere tedesco, classe 1993, Loris Karius gioca attualmente nel Newcastle, in Inghilterra. In carriera ha militato in diversi club di Premier League e Bundesliga. Il padre Harald desiderava per lui una carriera di pilota di motocross. Ma ad avere avuto la meglio è stato il nonno che sin da piccolo ha avvicinato Loris al mondo del calcio. Molti si ricordano di lui per i gravi errori nella finale di Champions League 2018 a Kiev quando giocava con il Liverpool che costarono ai Reds la coppa contro il Real Madrid.

“La squadra ha perso per colpa mia. Mi dispiace per il club, per tutti. Se potessi tornare indietro…”, aveva detto Karius subito dopo la partita. Dopo quella finale, Karius ha giocato in prestito per due anni al Besiktas dove, come se non bastasse, è entrato in conflitto con il club turco a causa di una serie di mancati pagamenti. Poi, si è trasferito sempre in prestito all’Union Berlino per poi fare ritorno al Liverpool. Dopo che si è concluso il contratto con i Reds, oggi si trova sempre in un club inglese: il Newcastle.

Vita privata

La relazione con Diletta Leotta è iniziata nel 2022. I due si sono conosciuti e innamorati a Parigi: “Quando l’ho visto entrare in un ristorante mi sono girata verso le mie amiche e ho detto “Questo è l’uomo della mia vita. Sono rimasta incinta dopo pochi mesi. All’inizio è stato uno shock, non era preventivato. Poi mi sono detta che non ci sono regole per una vita così bella”, ha raccontato Leotta. I due hanno avuto una figlia, Aria, nata nel 2023, e quest’anno a giugno si sposeranno. “Siamo pronti a dedicarci a questo grande traguardo insieme come una famiglia”.