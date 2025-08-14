Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria: “Non è in pericolo di vita”

Il regista Dario Argento è stato ricoverato all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria causata da una malattia di cui il maestro del brivido soffrirebbe da tempo. La notizia, come scrive l’Ansa, è stata confermata dai dirigenti del nosocomio. L’85enne, che si trovava a Ischia in vacanza, avrebbe accusato un malore nelle ultime ore. Il peggioramento delle sue condizioni di salute lo avrebbero indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale nella mattinata di giovedì 14 agosto. Le condizioni non sono giudicate gravi anche se, Le una volta terminato lo screening strumentale, si “valuterà l’opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana”.

In un’intervista rilasciata verso le fine del 2024, il regista aveva rivelato di star lavorando a un nuovo progetto: “Mi ha contattato una produttrice americana. Ma io ho un progetto francese che ho dovuto rimandare quando sono caduto in casa, rompendomi il femore. Dopo una pausa lunga ci devi rimettere le mani parecchio, entrare nello spirito. Ma sono quasi pronto a girare”. Dario Argento aveva anticipato che si trattava di “un ritorno all’horror, terribilmente angoscioso. Magari l’anno prossimo ad Halloween ci diamo appuntamento. Mica penserete che abbia smesso di farvi paura?”.