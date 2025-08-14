Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria: “Non è in pericolo di vita”

Immagine di copertina

Condizioni non ritenute gravi, in corso screening strumentale

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il regista Dario Argento è stato ricoverato all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria causata da una malattia di cui il maestro del brivido soffrirebbe da tempo. La notizia, come scrive l’Ansa, è stata confermata dai dirigenti del nosocomio. L’85enne, che si trovava a Ischia in vacanza, avrebbe accusato un malore nelle ultime ore. Il peggioramento delle sue condizioni di salute lo avrebbero indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale nella mattinata di giovedì 14 agosto. Le condizioni non sono giudicate gravi anche se, Le una volta terminato lo screening strumentale, si “valuterà l’opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana”.

In un’intervista rilasciata verso le fine del 2024, il regista aveva rivelato di star lavorando a un nuovo progetto: “Mi ha contattato una produttrice americana. Ma io ho un progetto francese che ho dovuto rimandare quando sono caduto in casa, rompendomi il femore. Dopo una pausa lunga ci devi rimettere le mani parecchio, entrare nello spirito. Ma sono quasi pronto a girare”. Dario Argento aveva anticipato che si trattava di “un ritorno all’horror, terribilmente angoscioso. Magari l’anno prossimo ad Halloween ci diamo appuntamento. Mica penserete che abbia smesso di farvi paura?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Cinema / Compositore italiano denuncia “La La Land” per plagio: “Colonna sonora identica al mio brano”
Cinema / Michele Morrone: “Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”
Ti potrebbe interessare
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Cinema / Compositore italiano denuncia “La La Land” per plagio: “Colonna sonora identica al mio brano”
Cinema / Michele Morrone: “Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”
Cinema / 35mm Film Festival: aperte le iscrizioni alla seconda edizione del concorso cinematografico milanese
Cinema / Jamie Lee Curtis sarà la Signora in giallo nel reboot cinematografico della storica serie tv
Cinema / Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: “Non riesce più a parlare e camminare”
Cinema / È morto annegato Malcolm-Jamal Warner, attore noto per il ruolo di Theo ne "I Robinson"
Cinema / Luca Barbareschi: "Mi odiano perché sono troppo bravo"
Cinema / Marco Giallini: "Senza Rocco Schiavone sarei morto, sogno di lavorare di nuovo con Paolo Sorrentino"
Cinema / Toni Servillo e Roberto Andò: "È un abbaglio è credere che le guerre e il riarmo, possano essere una soluzione"
Ricerca