Daniela Collu augura la morte a Berlusconi in un tweet, poi le scuse: “Frase inopportuna”

Daniela Collu augura la morte a Berlusconi in un tweet, poi le scuse

La conduttrice Daniela Collu è finita al centro delle polemiche a causa di un tweet, rimosso poco dopo la pubblicazione, in cui augurava la morte a Silvio Berlusconi, ricoverato da tre giorni in terapia intensiva a causa di una polmonite, conseguenza di una forma di leucemia cronica. Finita nella bufera, la presentatrice è stata costretta a fare retromarcia scusandosi per quanto accaduto.

“La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira” aveva scritto l’ex presentatrice di Hot Factor mimando la canzoncina di quando parte il trenino alle feste.

La blogger, conosciuta sul web anche con il nome di Stazzitta, ha successivamente rimosso il tweet, che però era già stato salvato da diversi utenti, facendo in breve tempo il giro dei social.

Finita nella bufera, Daniela Collu ha deciso, sempre su Twitter, di scusarsi pubblicamente per quanto precedentemente accaduto: “Ho scritto un tweet con una frase decisamente sbagliata e inopportuna, l’ho cancellato non per codardia, ma per consapevolezza. Si fa questo quando si commette un errore, me ne dispiaccio e me ne scuso pubblicamente e personalmente con la famiglia”.