Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 8 aprile

Resta ancora in terapia intensiva Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. “Siamo fiduciosi”, ripete Paolo Berlusconi parlando delle condizioni del fratello. I figli sono andati a trovare nella giornata di ieri (qui la cronaca) l’ex premier, e all’uscita si sono salutati con un lungo abbraccio. “Sta meglio di prima”, assicura il presidente di Mediaset Confalonieri. “Ce la farò anche questa volta” ha assicurato Berlusconi, che ha iniziato la chemioterapia e sembra rispondere alle cure. “Anche oggi ha telefonato ad alcuni dirigenti FI per preparare i lavori del Parlamento dopo Pasqua”, ha detto Tajani. Auguri di pronta guarigione dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla segretaria del Pd Elly Schlein.

Ma come sta oggi, sabato 8 aprile 2023, Silvio Berlusconi? Di seguito le ultime news sulle condizioni di salute del Cavaliere aggiornate in diretta live.

DIRETTA

Ore 10,00 – Barelli: “Notte tranquilla, Berlusconi risponde alle cure” – “Questa mattina ho sentito alcuni familiari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è ovvia”: lo ha dichiarato nel corso di Coffee Break, il programma d’approfondimento in onda su La7, il capogruppo alla Camera di Forza Italia Paolo Barelli.

Ore 9,00 – Oggi non è previsto alcun bollettino medico – Anche oggi non verrà diramato nessun bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi: lo si apprende da fonti sanitarie.

Ore 8,00 – Terza notte in terapia intensiva per Berlusconi – Quella appena trascorsa è stata la terza notte che Silvio Berlusconi ha passato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni dell’ex premier rimangono stabili. Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, i valori “spia” della leucemia si sono abbassati anche se rimangono piuttosto elevati, mentre continua la lotta contro i globuli bianchi. Prosegue, intanto, la terapia antibiotica per contrastare la polmonite. La cautela, dunque, rimane d’obbligo viste le condizioni generali e anche l’età del Cavaliere, motivo per cui anche i medici non hanno diramato un nuovo bollettino medico nella giornata di ieri.

Come sta Silvio Berlusconi: il ricovero

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano nella mattinata di mercoledì 5 aprile 2023 per problemi cardiovascolari. Lo scorso 30 marzo il leader 86enne era stato dimesso dall’ospedale milanese, poi come detto ieri il nuovo ricovero. Berlusconi è arrivato con affanno respiratorio. La settimana scorsa, come detto, Silvio Berlusconi era stato ricoverato e poi dimesso per dei controlli medici legati, come si è poi scoperto, alla leucemia che gli è stata diagnosticata tempo prima.

Lasciando il San Raffaele, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, Silvio Berlusconi aveva allora rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e ai curiosi che lo attendevano all’ingresso dall’ospedale. Il giorno seguente, il 31 marzo, ha postato una foto sui social, ringraziando quanti gli erano stati vicini: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto”, ha scritto, “sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo”.