Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: come sta l’ex premier

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: l’ex premier, secondo quanto scrive Il Foglio, si troverebbe nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica.

Secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, le condizioni del Cavaliere non sarebbero drammatiche. Berlusconi avrebbe presentato problemi polmonari e cardiovascolari e si sarebbe presentato all’ospedale con affanno respiratorio.

L’ex presidente del Consiglio era stato ricoverato sempre al San Raffaele lo scorso 27 marzo per alcuni controlli. Berlusconi, poi, aveva lasciato l’ospedale il 31 marzo ringraziando successivamente sui social tutti coloro che gli avevano dimostrato vicinanza e affetto.

“Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo” aveva scritto l’ex premier sui social.

L’ultimo post di Silvio Berlusconi sui social risale al 3 aprile scorso quando il Cavaliere si è congratulato con Massimiliano Fedriga per la sua rielezione come governatore del Friuli Venezia Giulia.

In occasione dell’ultimo ricovero, l’86enne leader di Forza Italia aveva effettuato alcuni accertamenti probabilmente legati a un episodio di aritmia.

Al momento né i familiari di Berlusconi né il suo entourage ha fornito dichiarazioni in merito a questo nuovo ricovero.