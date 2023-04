Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier

Sono stazionarie le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da tre giorni nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per “un’infezione polmonare” sopraggiunta a causa della “leucemia mielomonocitica cronica” di cui il Cavaliere, così come recita il bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, soffre da tempo.

Nel corso della giornata di ieri (qui la cronaca), Berlusconi, che ha sentito al telefono Meloni e Salvini, ha ricevuto la visita di tutti e cinque i figli, del fratello Paolo e degli amici più stretti, tra cui Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e Marcello Dell’Utri. La situazione rimane critica ma filtra un cauto ottimismo, così come confidato anche da Paolo Berlusconi che all’uscita dall’ospedale ha dichiarato ai cronisti: “Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi”.

Ma come sta oggi, venerdì 7 aprile 2023, Silvio Berlusconi? Di seguito le ultime news sulle condizioni di salute del Cavaliere aggiornate in diretta live.

Ore 09.30 – Barelli: “nessuna frenesia di congressi in Fi” – “Non abbiamo sicuramente all’interno nessuna volontà, nessun interesse, nessuna frenesia di congressi”. Queste le parole dell’onorevole Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ad Agorà, su RaiTre.

Ore 08.20 – Diagnosi leucemia da due anni. Riacutizzazione qualche settimana fa – La leucemia mielomonocitica cronica sarebbe stata diagnosticata “circa due anni fa” al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e si sarebbe “riacutizzata qualche settimana fa”. Da qui il ricovero di fine marzo, gli esami che mostravano che “i globuli bianchi continuavano a salire” e le terapie per tenere a bada la malattia. Nel frattempo, la complicazione dell’infezione polmonare, trattata con antibiotici, e il ricovero di ieri. Sempre a quanto si apprende, ci vorrà qualche giorno per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato.

Ore 08.00 – La preoccupazione per l’insufficienza renale – L’altro problema che ha fatto preoccupare è l’insufficienza renale, che ora appare sotto controllo. In chi ben conosce lo stato di salute del premier c’è la voglia di credere che anche stavolta il fondatore di Fininvest e di Mediaset darà prova della sua capacità di reagire, come già avvenuto in passato. Ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che non bisogna cadere in eccessi di ottimismo. Cautela, è la parola che ripete chi più gli sta vicino.

Ore 07.00 – Calenda: “Auguri a Berlusconi, Azione non è solo centrismo” – “Non voglio fare commenti politici su una cosa che ha a che fare con la salute di una persona. Facendo gli auguri a Berlusconi, penso che la proposta di Azione non sia traducibile nei termini del moderatismo e del centrismo. Noi crediamo che nella politica italiana sia assente il pragmatismo e la capacità realizzatrice e invece abbondino gli scontri ideologici. Come quello tra Meloni e Schlein. Berlusconi ha rappresentato una storia grande, una storia di parte, che dall’altra parte ha generato una reazione uguale e contraria: votateci perché di là c’è Berlusconi. O Meloni. Uno schema sbagliato. Noi vogliamo superarlo”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, in una intervista a La Stampa.

Come sta Silvio Berlusconi: il ricovero

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano nella mattinata di mercoledì 5 aprile 2023 per problemi cardiovascolari. Lo scorso 30 marzo il leader 86enne era stato dimesso dall’ospedale milanese, poi come detto ieri il nuovo ricovero. Berlusconi è arrivato con affanno respiratorio.

La settimana scorsa, come detto, Silvio Berlusconi era stato ricoverato e poi dimesso per dei controlli medici legati, come si è poi scoperto nella giornata di ieri, alla leucemia che gli è stata diagnosticata tempo prima.

Lasciando il San Raffaele, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, Silvio Berlusconi aveva allora rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e ai curiosi che lo attendevano all’ingresso dall’ospedale.

Il giorno seguente, il 31 marzo, ha postato una foto sui social, ringraziando quanti gli erano stati vicini: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto”, ha scritto, “sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo”.