Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: l’ipotesi di una patologia del sangue

Le condizioni di Silvio Berlusconi oggi: le ultime notizie in diretta

Condizioni stazionarie per Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si trova nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare diretta da Alberto Zangrillo per “un’infezione con affaticamento respiratorio” ed è “in trattamento con terapia antibiotica”. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” ha detto il fratello Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale.

Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari. Ieri tutti i figli, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale per fare visita al padre. Insieme al leader di Forza Italia, anche la compagna e deputata di Forza Italia, Marta Fascina. L’ex premier potrebbe rimanere in ospedale per più giorni.

Berlusconi è arrivato in auto al San Raffaele ieri mattina intorno alle 12. Presentava affaticamento respiratorio. E’ stato sottoposto a una Tac e a esami del sangue. Il sospetto, poi confermato, era che potesse trattarsi di un’infezione polmonare che non si era completamente risolta e aveva nuovamente dato segni della sua presenza. La situazione dell’ex premier viene definita “sotto controllo”.

DIRETTA

Ore 06.00 – Berlusconi ha un’infezione al sangue. Si procede con le cure adeguate – Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi sarebbe affetto da una malattia del sangue. Per questa ragione sarebbe stato sottoposto, tra le altre indagini mediche, a un prelievo di midollo. L’infezione polmonare sarebbe una complicazione che può subentrare a seguito della malattia sanguigna