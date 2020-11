Chi è Daniela Collu, la conduttrice che sostituisce Cattelan a X Factor 2020

Alessandro Cattelan è risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore di X Factor ha annunciato le sue attuali condizioni di salute tramite Instagram e il talent show di Sky si è immediatamente mobilitato per trovare una soluzione. Bocciata la scelta di condurre da casa come ha fatto Carlo Conti con Tale e Quale Show, X Factor avrà una nuova conduttrice: si tratta di Daniela Collu, già alla guida di Hot Factor, il cui obiettivo è raccogliere a caldo i commenti post puntata.

Carriera

Daniela Collu è una delle voci di RTL 102.5. Conduttrice televisiva, speaker radiofonica e influencer, Daniela si è laureata in Storia dell’arte, ma si è prontamente avvicinata alla radio e alla tv, presentando diversi programmi. Ha lavorato anche come autrice di alcuni programmi tra cui il Grande Fratello e Stato civile – L’amore è uguale per tutti. Ha condotto Bella davvero insieme a Costantino D’Orazio e nel 2016 ha condotto l’Extrafactor e lo Strafactor con Mara Maionchi e Elio, all’interno di X Factor.

Ha pubblicato il suo il primo libro nel 2019, “Volevo solo camminare”, con Vallardi e il prossimo 12 novembre uscirà il secondo, Un minuto d’arte, tratto dalla sua rubrica su Instagram. Su Instagram, Daniela è seguita da 182mila follower.

