Damiano dei Maneskin prepara il pesto usando un sex toy: il tutorial virale | VIDEO

A poche ore dal concerto di questa sera al Palaeur di Roma, la seconda data dopo quella di ieri, i Maneskin pubblicano sul proprio profilo TikTok una provocazione che ha come protagonista il frontman Damiano David: in un video il cantante si improvvisa chef e prepara il pesto alla genovese, parlando in inglese e utilizzando un sex toy.

La clip è probabilmente rivolta ai fan stranieri della band, il look è professionale, con cappello da cuoco e grembiule bianco, ma gli attrezzi un po’ meno. Per triturare l’aglio, ad esempio, Damiano utilizza anche un trita-tabacco. “Ho mangiato di peggio”, ammette lui stesso nel filmato.

Dopo le tappe in giro per l’Europa (Belgio, Germania e Francia), i Maneskin prima di esibirsi a Roma hanno già suonato a Milano, Bologna e Firenze. Anche a Sanremo Damiano si era presentato sul palco indossando un sex toy legato alla cintura.