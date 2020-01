Critics’ Choice Awards 2020, tutti i vincitori

Anticipando l’annuncio delle candidature agli Oscar, i Critics’ Choice Awards 2020 hanno proclamato i propri vincitori. Come i Golden Globe della settimana scorsa, anche questa premiazione ha il suo perché: banalmente riassumendo, la vittoria di un CCA potrebbe essere un buon augurio per una candidatura (e una vittoria) agli Oscar.

Il premio è giunto alla sua 25esima edizione quest’anno.

La premiazione dei Critics’ Choice Awards si è tenuta domenica 12 gennaio 2020 e, presentata da Taye Diggs per il secondo anno consecutivo, ha valorizzato serie tv e film.

Critics’ Choice Awards 2020, tutti i vincitori del 2020 per il cinema

Miglior Film

C’era una volta a Hollywood

Miglior attore

Joaquin Phoenix, Joker

Miglior attrice

Renée Zellweger, Judy

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior attore non protagonista

Brad Pitt, C’era una volta a Hollywood

Migliore attrice non protagonista

Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior attrice/attore emergente

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Miglior cast

The Irishman

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior regista

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Miglior sceneggiatura originale

Quentin Tarantino, C’era una volta… a Hollywood

Miglior sceneggiatura non originale

Greta Gerwig, Piccole Donne

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior film animato

Toy Story 4

Miglior film d’azione

Avengers: Endgame

Miglior commedia

Dolemite is my name

Miglior sci-fi e horror movie

Noi

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior film straniero

Parasite

Miglior canzone

“Glasgow (No Place Like Home),” A proposito di Rose

“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman

Miglior colonna sonora

Hildur Guðnadóttir, Joker

Critics’ Choice Awards 2020, tutti i vincitori per le serie tv

Miglior serie tv

Succession

Miglior attore in una serie tv

Jeremy Strong, Succession

Miglior attrice in una serie tv

Regina King, Watchmen

Miglior attore non protagonista in una serie tv

Billy Crudup, The Morning Show

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior attrice non protagonista in una serie tv

Jean Smarth, Watchmen

Miglior serie tv commedia

Fleabag

Miglior attore in una serie tv drammatica

Bill Hader, Barry

Miglior attrice in una serie tv drammatica

Potrebbero interessarti Sanremo 2020, la gaffe di Amadeus su Diletta Leotta alla presentazione del Festival Luke Skywalker dice addio a Facebook, l'attore Mark Hamill: "Deluso da Zuckerberg" Amore, cucina e curry: trama e cast del film in onda su Rai 2

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior attore non protagonista in una serie tv commedia

Andrew Scott, Fleabag

Miglior attrice non protagonista in una serie tv commedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior miniserie

When They See Us

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior film per la tv

El Camino: A Breaking Bad Movie

Miglior attore in una miniserie

Jharrel Jerome, When They See Us

Miglior attrice in una miniserie

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Critics’ Choice Awards 2020| Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Toni Collette, Unbelievable

Miglior serie tv d’animazione

BoJack Horseman

Miglior talk show

The Late Late Show with James Corden e Late Night with Seth Meyers