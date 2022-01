Covid, Piero Chiambretti è di nuovo positivo: “Un brutto colpo, ma resto sì vax”

Piero Chiambretti è positivo a Covid per la seconda volta, nonostante sia immunizzato anche con il booster. “È stato un brutto colpo. Tutto è successo a pochi giorni dalla terza dose. Ma rimango un convinto si vax”, ha spiegato al Corriere della Sera. Il conduttore, che ha dovuto affrontare il virus già durante la prima ondata, ha raccontato: “Due anni fa mi ha fatto stare per quindici giorni in ospedale, tra la vita e la morte, portandosi via mamma”.

E ha aggiunto: “Grazie a quello che ci siamo iniettati la vivo come una forte influenza. Come hanno spiegato quelli bravi e anche quelli meno bravi, il vaccino ti permette di resistere a un attacco virale così forte che ti manda in ospedale. Mia madre sarebbe andata a piedi scalzi a farsi vaccinare e tutto sarebbe stato diverso”.

Chiambretti ha spiegato che i sintomi erano precisi: mal di gola, forte emicrania. E ha scherzato: “dovrebbero chiamarlo Emicron non Omicron”. Perciò dopo un primo tampone effettuato al mattino risultato negativo, ne ha fatto un altro “diverso, che intercettasse questa variante” con esito, poi, positivo. “Mi sono bruciato con l’acqua calda e ora mi fa paura anche la fredda”, ha detto.

Il conduttore questa sera condurrà il programma Tiki Taka da casa, in smart working.