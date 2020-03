Coronavirus, possibile contagio per Piero Chiambretti

Nuovo contagio nel mondo dello spettacolo: dopo Nicola Porro, anche Piero Chiambretti sarebbe positivo al Coronavirus. Secondo un’indiscrezione del sito di Dagospia, che riportava anche un tweet di Vladimir Luxuria, poi rimosso, il comico sarebbe ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino insieme a sua madre Felicita, anche lei risultata positiva al tampone.

Chiambretti conduce su Mediaset CR4 La Repubblica delle donne, programma d’intrattenimento che prevede la presenza in studio di numerosi ospiti: tra coloro che hanno partecipato alla trasmissione nelle ultime settimane ci sono Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio, Francesca Barra, Iva Zanicchi, Michelle Hunziker e Vittorio Sgarbi, i quali ora dovrebbero essere messi in quarantena insieme agli altri membri della redazione, come avvenuto anche per il programma di Porro, Quarta Repubblica.

Per il momento dall’ufficio stampa di Piero Chiambretti e del programma non sono stati rivelati ulteriori dettagli, quindi per ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma se fosse confermata aumenterebbe la preoccupazione anche per le altre persone possibilmente contagiate. Intanto il suo programma, come tanti altri del palinsesto Mediaset, era già stato sospeso per direttive aziendali legate all’emergenza e alla riduzione delle ore d’intrattenimento a favore di più informazione sul virus.

