Gossip

I Coma Cose si separano, fine della relazione e del sodalizio artistico: “Ormai eravamo una coppia solo sul palco”

L'annuncio di Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli

di Niccolò Di Francesco
Fine dell’amore e del sodalizio artistico: dopo settimane di rumors i Coma Cose hanno annunciato la loro separazione. Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, in arte California e Fausto Lama, hanno annunciato sia la fine della loro relazione che lo scioglimento del duo. La notizia, ormai attesa, è arrivata attraverso un post Instagram sul profilo della band. “Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati – si legge nel post – È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Coma_Cose (@coma_cose)

E ancora: “Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca