Cinque canzoni per ricordare Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo

Morte Pau Donés: cinque canzoni degli Jarabe de Palo

La morte del cantante degli Jarabe de Palo, Pau Donés, ha lasciato tutti di sorpresa: da Depende a La Flaca, le sue celebri canzoni hanno segnato la crescita di milioni di persone, e i nati negli anni ’80 hanno trascorso buona parte della propria infanzia o adolescenza ascoltando i suoi brani. Ma il leader degli Jarabe de Palo è arrivato fino alle ultime generazioni anche attraverso i pezzi più recenti, come Bonito o il duetto registrato insieme a Niccolò Fabi nel 2007, Mi piace come sei. Ecco cinque canzoni di Pau Donés.

Cinque canzoni degli Jarabe de Palo

Depende, 1998

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

La Flaca, 1996

Por un beso de la flaca daría lo que fuera

Por un beso de ella, aunque sólo uno fuera

Per un bacio della Flaca darei qualunque cosa,

per un suo bacio, anche per uno soltanto.

Bonito, 2003

Bonito, todo me parece bonito

Bonita mañana

Bonito lugar

Bonita la cama

Qué bien se ve el mar

Bonito es el día

Y acaba de empezar bonita la vida

Respira, respira, respira

Bello, tutto sembra bello

Bella mattina, bel posto, bello il letto

quanto è bello il mare, bello è il giorno

e inizia la bella vita

respira, respira, respira

Agua, 1998

Cómo quieres ser mi amiga

Si por ti daría la vida,

Si confundo tu sonrisa

Por camelo si me miras

Razón y piel

Difícil mezcla

Agua y sed

Serio problema

Come pretendi di essere mia amica

Se per te darei la vita

Se fraintendo il tuo sorriso

Ogni volta che mi guardi

Ragione e pelle,

Miscela difficile

Acqua e sete

Serio problema

Mi piace come sei, 2017

Come una barca fatta di carta

Se si bagna affonda

Come un frutto che a ogni morso

La testa mi confonde

Come una fiamma che si muove

E al vento non ubbidisce mai.

Mi piace come sei

Come una bilancia che pesa il tempo

La solitudine e il silenzio

Come un buco nell’universo

Da dove arrivano i sogni

Come una cesta da riempire

E da non vuotare mai…

Mi piace come sei

Come una ferita dentro al cuore

Che non fa male…

