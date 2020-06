Cosa significa l’espressione spagnola Jarabe de Palo, il nome della band di Pau Donés

Cosa vuol dire Jarabe de Palo, il nome della band di Pau Donés

Oggi, 9 giugno 2020, ci ha lasciati il cantante spagnolo Pau Donés, voce indimenticabile del gruppo degli Jarabe de Palo. Con brani passati alla storia degli anni Novanta come La Flaca, Depende o Bonito, Donés ha legato il proprio destino a quello della sua band, tanto che in molti credevano che il suo nome fosse proprio quello del gruppo, Jarabe de Palo. In realtà, Jarabe de Palo è un’espressione spagnola che significa “curare le sciocchezze con maniere brusche”. “Jarabe” in spagnolo significa succo, ma anche sciroppo, nell’accezione di prodotto che si usa per curare. “Palo”, invece, significa “bastone”. La locuzione “Jarabe de Palo”, dunque, è traducibile in “Cura del bastone”, e si usa appunto in quelle situazioni in cui si adoperano maniere forti per risolvere questioni di poco conto.

La morte di Pau Donés

Pau Donés è morto oggi all’età di 53 anni dopo anni di malattia: da agosto 2015 soffriva di un cancro al colon. A dare notizia del decesso sono stati i familiari sulla pagina social del cantante. “Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Ospedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”, ha dichiarato la famiglia di Donés in un messaggio. Qualche settimana fa il leader degli Jarabe de Palo aveva dichiarato di voler tornare a fare musica dopo lo stop deciso l’anno scorso: “Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”, aveva scritto. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo della musica.

