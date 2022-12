Le dichiarazioni shock di Whoopi Goldberg: “Olocausto non legato a razza”

Whoopi Goldberg, l’attrice newyorkese premio Oscar per il film Ghost, nell’ultimo anno è stata al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni fatte sull’Olocausto.

Ebbene, a distanza di undici mesi da quelle dichiarazioni, Goldberg è tornata a ribadirle allo stesso modo. Ricevendo nuovamente pesanti critiche dal pubblico, che ore ne chiedono il licenziamento.

La dichiarazione sull’Olocausto

A fine gennaio 2021 Whoopi Goldberg aveva detto che l’Olocausto non era legato alla razza, ma era una cosa tra “bianchi”. Le sue parole l’avevano già costretta a scusarsi allora, ma ci è ricascata.

Nel corso di un’intervista al Sunday Times, per presentare il suo nuovo film Till, l’attrice newyorkese a ribadito il concetto. Il pubblico è rimasto ancora più deluso, proprio alla luce della trama dell’ultima pellicola che la vede protagonista.

Till racconta infatti la storia di Mamie Till-Badley, madre di Emmett, 14enne afroamericano assassinato per motivi razziali. Il dubbio del pubblico è se Goldberg abbia compreso il senso della parte che ha recitato.

Le rinnovate scuse

Anche in questo caso, Goldberg si è scusata per aver utilizzato le stesse parole di undici mesi fa per parlare di Olocausto. Ma al pubblico non è bastato e ha chiesto alla Abc di toglierle la conduzione del programma The View.

Sui social molti ne hanno chiesto il licenziato. “Dopo le presunte scuse a inizio anno – ha commentato l’attivista per i diritti umani Arsen Ostrovsky – Whoopi Goldberg ripete affermazioni vigliacche sul fatto che l’Olocausto non fosse una cosa razziale, ma violenza tra bianchi. Qualcuno cacci questa ignorante dal programma”.

Jonathan Greenblatt, direttore della anti-Defamation League, organizzazione nongovernativa ebraica, ha aggiunto: “I suoi commenti sull’Olocausto sono profondamente offensivi e incredibilmente deludenti”.

Abc non ha ancora preso una posizione. The View tornerà in tv il 3 gennaio. Si saprà solo allora se la rete televisiva avrà accolto le richieste del pubblico oppure se a differenza di tutti gli altri si sarà accontata delle scuse-bis di Whoopi Goldberg.