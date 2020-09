Mostra di Venezia, il bacio lesbo della ex Gf sul red carpet

Le due protagoniste del film”Le Sorelle Macaluso”, Mila Suarez ed Elisa De Panicis Agnelli (ex di Cristiano Ronaldo e Theo Hernandez nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip), si sono baciate appassionatamente sul red carpet della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. In barba alle norme anti Covid.

Leggi anche: Oscar, per vincere il miglior film bisognerà rispettare i requisiti di inclusione: le nuove regole

Potrebbero interessarti I film che non avrebbero vinto l’Oscar secondo le nuove regole Oscar, per vincere il miglior film bisognerà rispettare i requisiti di inclusione: le nuove regole Mostra di Venezia, Favino: “Salvini alla prima del mio film sul terrorismo? Non è un’opera manipolabile”