Tom Cruise è a Roma per girare il nuovo Mission Impossibile

Mission Impossible a Roma. No, non stiamo parlando di imprese politiche o infrastrutturali, ma del film. In questi giorni infatti, dopo il lockdown che aveva fermato tutto, la capitale ospiterà le riprese della pellicola d’azione con protagonista Tom Cruise. La Società Lotus Production srl è stata infatti autorizzata dagli uffici capitolini per la realizzazione nella città eterna il nuovo Mission Impossible. Si tratta di un impegno economico ed organizzativo molto consistente ed inoltre verranno adottate scrupolose misure di prevenzione per evitare contagi da Covid-19: test giornalieri per l’intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature. Secondo i dati forniti dalla produzione americana, dei circa 35 milioni di costi della produzione in Italia, oltre 18 milioni saranno spesi a Roma. Non male…

Le location

Ma dove verranno girate le scene del nuovo Mission Impossible con protagonista Tom Cruise a Roma? Le riprese saranno girate in diverse strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, Corrado Ricci, Fori imperiali. Nei primi giorni le riprese interesseranno prevalentemente il Rione Sant’Angelo e il rione Monti per poi investire diverse vie del Centro. Le troupe lavoreranno in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria, Via dei Fori Imperiali. La regolazione del traffico e le eventuali deviazioni saranno gestite dalla Polizia Locale. Un segnale importante per la città di Roma e per il Paese dopo il blocco totale generato dal lockdown che ha colpito pesantemente la produzione cinematografica in tutto il mondo e tutto l’indotto.

