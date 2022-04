Sundown, in esclusiva su TPI una clip del film di Michel Franco

Sundown è il nuovo film diretto da Michel Franco, con protagonisti Charlotte Gainsbourg e Tim Roth, in uscita al cinema il 14 aprile 2022. Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. In esclusiva per TPI una clip di Sundown. Di seguito scopriamo la trama e il cast completo.

Trama

Quando un’emergenza lontana richiama la ricca famiglia Bennett nel Regno Unito, interrompendo una vacanza sulla costa messicana ad Acapulco, si fanno spazio tensioni ribollenti tra i rampolli Alice (Charlotte Gainsbourg) e Neil (Tim Roth). Il delicato equilibrio della famiglia apparentemente affiatata, inclusi i fratelli Colin e Alexa (Samuel Bottomley, Albertine Kotting McMillan), viene sconvolto una volta per tutte.

Continuando la sua osservazione di individui e società sotto pressione, lo scrittore e regista Michel Franco (New Order) esplora le vette e le profondità di un Acapulco – e di una famiglia – che è più di quanto non possa sembrare. Svolgendosi in eleganti suite d’hotel e trasandati ritrovi per turisti di una località balneare eterogenea e stratificata, e mostrandoci la guerra psicologica di una dinastia precaria, Sundown si dipana con colpi di scena acuti e furtivi.

Sundown: il cast del film

Scopriamo gli attori principali del film e i relativi personaggi interpretati.

Tim Roth – Neil Bennett

Charlotte Gainsbourg – Alice Bennett

Iazua Larios – Berenice

Henry Goodman – Richard

Albertine Kotting McMillan – Alexa

Samuel Bottomley – Colin

Il regista Michel Franco ha dichiarato: “Ho scritto il film durante una profonda crisi personale. Mi stavo chiedendo dove mi trovassi negli aspetti personali della mia vita e per la prima volta ho iniziato a pensare che la vita non è infinita e che le cose hanno una fine. Questo successe dopo un viaggio che feci ad Acapulco, con una ragazza. Mentre ci allontanavamo in macchina dall’hotel alle 20:00 per cena, siamo stati fermati e alcuni poliziotti federali ci hanno puntato contro una pistola in modo molto aggressivo. Si chiedevano se la mia ragazza fosse in pericolo, se stesse con me contro la sua volontà. Volevano che uscissi dal veicolo. Sapevo che non lo avrei assolutamente dovuto fare. La mia ragazza non capiva cosa stesse succedendo, mi chiese di fare come dicevano. Sono riuscito a uscire dalla situazione scappando, ci hanno seguito e minacciato, ma siamo riusciti a tornare sani e salvi in hotel. Questo mi ha reso triste, perché Acapulco è uno dei miei posti preferiti”. Di seguito il trailer ufficiale di Sundown.