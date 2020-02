Star Wars: The High Republic, Lucafilm svela un nuovo progetto dell’amata saga

L’universo di Star Wars non si ferma. Arriva l’annuncio da Lucasfilm che svela il Project Luminous, un nuovo arco narrativo partito nel 2018 che fa spazio alla saga di Star Wars: The High Republic.

L’annuncio è arrivato durante l’ultima Star Wars Celebration, tenutasi a Chicago.

Il nuovo progetto di Star Wars sarà un prequel, cioè ambientato 200 anni prima della saga di Skywalker e racconterà il periodo conosciuto come l’era dell’Alta Repubblica, contraddistinto per un clima di pace e grande prosperità.

Star Wars: The High Republic, i dettagli del progetto | Personaggi e scenari

Durante l’era dell’Alta Repubblica, la presenza dei guerrieri Jedi è accolta in modo positivo, il loro ruolo di difensori e guardiani della Repubblica è riconosciuto e di valore ma, parallelamente, i Nihil, descritti come dei vichinghi spaziali, rappresenteranno la controparte malvagia.

Nelle storie di Project Luminous vedremo diversi personaggi, dai Jedi ai cacciatori di taglie, lo scenario sarà la galassia ma muterà a seconda della trama narrata: ad esempio, le storie ambientate ai margini della galassia avranno atmosfere più western, quelle legate invece ai Jedi rivisiteranno il mito dei Cavalieri della Tavola Rotonda.

Quello proposto dal Project Luminous è un ambizioso progetto editoriale che terrà sicuramente occupati i fan, che trepidano in attesa di nuovi capitoli cinematografici. Ciò significa che Star Wars: The High Republic sarà elaborato tra romanzi e fumetti e racconterà angoli ancora inesplorati dell’universo di Guerre Stellari, un periodo mai toccato nelle storie originali della saga.

L’idea è partita da Michael Siglain, risale al 2014, prima ancora che fosse coinvolto Lucasfilm: “Un’epoca d’oro, un tempo in cui i Jedi erano davvero i guardiani della galassia”, ha spiegato l’autore.

Chi lavorerà a Star Wars: The High Republic? Spuntano fuori nomi di autori come Cavan Scott (Star Wars Adventures), Claudia Gray (Star Wars: Master & Apprentice), Charles Soule ( Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith), Daniel José Older (Star Wars: Last Shot) e Justina Ireland (Star Wars: Lando’s Luck).

