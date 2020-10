Padrenostro: trama e cast del film

Padrenostro è un film del 2020 diretto da Claudio Noce. Il film trae ispirazione dall’attentato del 14 dicembre del 1976 al vicequestore Alfonso Noce, padre del regista, da parte dei Nuclei Armati Proletari, in cui persero la vita il poliziotto Prisco Palumbo e il terrorista Martino Zichittella. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Trama

Nella Roma del 1976, durante gli anni di piombo, la vita del decenne Valerio viene sconvolta quando assiste con la madre Gina all’attentato ai danni di suo padre, Alfonso, da parte di un commando di terroristi dei NAP. Quell’estate, mentre il quotidiano di tutta la famiglia è ancora pesantemente condizionato dall’accaduto, Valerio fa la conoscenza e diventa amico di Christian, un enigmatico ragazzino poco più grande di lui. Di seguito il trailer del film:

Padrenostro: il cast del filmttac

Abbiamo visto la trama di Padrenostro, ma qual è il cast del film uscito al cinema? Di seguito gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: Alfonso Le Rose

Barbara Ronchi: Gina Le Rose

Mattia Garaci: Valerio Le Rose

Francesco Gheghi: Christian

Anna Maria De Luca: nonna Maria

Mario Pupella: nonno Giuseppe

Lea Favino: Alice Le Rose

Eleonora De Luca: Ketty

Antonio Gerardi: Francesco

Francesco Colella: Rorò Le Rose

Paki Meduri: Valerio adulto

Giordano De Plano: Christian adulto

Per la personalità e le esperienze del personaggio di Valerio, Claudio Noce si è ispirato a suo fratello, che all’età di 11 anni assistette dal balcone all’attentato al padre. Il personaggio di Noce, che all’epoca dei fatti aveva due anni, era inizialmente presente in fase di sceneggiatura, salvo poi essere rimosso per non complicare eccessivamente la trama.

Riconoscimenti

Il film Padrenostro ha già ricevuto premi molto importanti: durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2020 Pierfrancesco Favino ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile; Raffaele Alletto il premio La Pellicola d’Oro per il miglior capo macchinista. Il film è stato inoltre in competizione per il Leone d’oro al miglior film.

Potrebbero interessarti Lockdown all’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina indigna il web: “Non si scherza sul Covid” Tonin Casa e le star di Venezia 77 unite per un’asta di beneficienza Muccino: “Salvini aggredito? Nessuna solidarietà per lui”. La risposta del leghista