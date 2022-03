Schiaffo agli Oscar, Jaden Smith difende il padre Will: “È così che si fa”

Il figlio di Will Smith, Jaden, difende il padre, colpevole di aver dato uno schiaffo in pieno volto al comico Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar.

Sul suo profilo Twitter, infatti, Jaden Smith ha commentato la vicenda scrivendo: “And That’s How We Do It”, ovvero “Noi la risolviamo così” o traducibile anche come “È così che si fa”.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Intanto, lo stesso Will Smith, sempre sui social, si è scusato dell’accaduto con Chris Rock. “La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva – ha scritto Will Smith – Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni di salute di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente”.

“Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato fuori luogo e inopportuno, ho sbagliato. Mi vergogno e le mie azioni non rappresentano l’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e gli spettatori in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi”.