A che ora inizia la premiazione degli Oscar 2025: l’orario della messa in onda in Italia

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo 2025 va in onda la cerimonia di premiazione degli Oscar 2025. Anche quest’anno la cerimonia degli Oscar è visibile sulla Rai, con la diretta su Rai 1 domenica sera a partire da 00.15, con “Oscars – La notte in diretta”. Alberto Matano, seguirà in diretta la cerimonia con giornalisti e esperti cinematografici. La cerimonia di premiazione dall’iconico Dolby Theatre di Los Angeles è affidata a Conan O’Brien. La vera e propria premiazione però inizierà “solo” intorno alle ore 2 della notte italiane. Con la fine dell’evento prevista per la tardissima notte italiana.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la notte degli Oscar 2025, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La cerimonia di premiazione degli Oscar non sarà trasmessa su Sky, poiché non ha rinnovato i diritti. Sarà dunque la Rai a seguire l’evento con uno speciale di Alberto Matano da 00.15 in diretta su Rai 1, nella notte tra il 2 e 3 marzo 2025. Ospiti Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga, Paolo Mereghetti, Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga. In collegamento dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti. La diretta sarà preceduta da uno speciale Tg1 sui momenti più iconici della storia degli Oscar in onda alle 23.35. Diretta streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet.