Oscar 2020 Miglior Film, vince Parasite

OSCAR 2020 MIGLIOR FILM – Il premio come Miglior Film agli Oscar 2020 va a Parasite, film del 2019 del regista sudcoreano Bong Joon Ho. Per Parasite si tratta di un vero e proprio trionfo, con quattro statuette: oltre a quella come Miglior Film, anche quelle di Miglior Regia, Miglior sceneggiatura originale e Miglior film internazionale.

Il momento più importante dell’anno per il mondo del cinema è arrivato, con la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020, che si è svolta nella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraio. Si tratta della 92esima edizione dell’ambito premio, conferito dall’Academy Award. Erano 9 i candidati come Miglior Film: Le Mans ’66 – La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne, Storia di un matrimonio, 1917, C’era una volta a… Hollywood, Parasite.

Oscar 2020 Miglior Film, tutte le nomination

Nove grandi film hanno concorso per aggiudicarsi la preziosa e ambita statuetta d’oro. Questi i candidati per la categoria Miglior Film:

Miglior film

Ford V Ferrari (Le Mans 66 – La grande sfida)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

Le candidature agli Oscar sono state annunciate il 13 gennaio 2020, grazie agli attori John Cho e Issa Rae e il film con il maggior numero di candidature è stato Joker (11 nomination). Tra i film che spiccano, sicuramente, vediamo C’era una volta… a Hollywood, di Quentin Tarantino, la nona pellicola del controverso regista che ha portato al cinema la coppia DiCaprio-Pitt, entrambi candidati poi rispettivamente come miglior attore protagonista e non protagonista.

Un altro film che ha collezionato diverse nomination è Parasite, del regista Bong Joon-ho che ha iniziato il suo percorso cinematografico portando a casa la Palma d’Oro a Cannes, dopodiché è stato un continuo collezionare riconoscimenti.

Oscar 2020 Miglior Film, di cosa parla Parasite

Parasite, film diretto da Bong Joon-ho, è un dramma che racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek, un uomo privo di stimoli, dalla madre, Chung-sook, senza alcuna ambizione e due figli, la 25enne Ki-jung e il minore, Ki-woo.

Vivono in uno squallido appartamento, nel seminterrato di un palazzo, e sono molto legati tra loro, ma senza un soldo in tasca né un lavoro né una speranza per un futuro roseo. A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park. Quest’ultimi sono una ricca famiglia, che, al contrario dei Kim, vivono in una grande villa, grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un’azienda informatica.

Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nella suoi parenti. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, ha la subdola idea di inventare che sua sorella Ki-jung è un’insegnante d’arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nella loro vita. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l’inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita fa con un organismo estraneo.

Ecco il trailer ufficiale in italiano del film Parasite, che trionfa agli Oscar 2020 con quattro statuette tra cui quella di Miglior Film: