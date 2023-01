Ornella Muti in lingerie sui social a 67 anni: “Il body shaming? Ma che me frega” | VIDEO

Ornella Muti in lingerie sui social a 67 anni | VIDEO

Ornella Muti lascia senza parole i follower mostrandosi in lingerie sui social a 67 anni: a pubblicare il video dell’attrice in mutande e reggiseno è stata la figlia Naike Rivelli.

“Ho beccato la mamma in lingerie” dice la figlia di Ornella Muti nel video mentre riprende la mamma che si trucca in lingerie e stivali fino al ginocchio.

“Hai paura del body shaming?” chiede Naike Rivelli alla mamma, che risponde senza peli sulla lingua: “Ma che me frega a me, io questa sono piaccia o non piaccia”.

“Giusto mamma, tu non sei mica come le influencer” replica la figlia di Ornella Muti lanciando anche una frecciata social a chi guadagna grazie ai social.

Il filmato ha subito scatenato i commenti dei follower. “La Muti sarà sempre bella, pure a 90 anni” scrive un utente.

E ancora: “Ma quanto è bella ??? In un’altra vita vorrei rinascere Ornella Muti”.

Ma c’è anche chi non ha apprezzato il filmato criticando mamma e figlia: “Fisico spettacolare, nulla da eccepire. Ma video strappalike costruito a tavolino. Spiegatemi perché una debba truccarsi in intimo e stivali col tacco”.