Mostra del Cinema di Venezia 2020, il programma dell’edizione 77

Quest’edizione della Mostra del Cinema di Venezia sarà molto particolare, perché gli eventi saranno tutti blindati causa Coronavirus. L’edizione 77 inizierà il 2 e finirà il 12 settembre e presterà molta attenzione alla distanza di sicurezza seppur festeggiando il cinema come ogni anno. Come grande novità, quest’anno la cerimonia d’apertura sarà proiettata in diretta in tutte le sale cinematografiche d’Italia. La madrina scelta per l’edizione 77 di Venezia è Anna Foglietta, che condurrà la serata inaugurale dal palco della Sala Grande e guiderà poi la cerimonia di chiusura il 12 settembre, quando saranno annunciati i Leoni d’Oro e i premi ufficiali della Mostra.

Tante sono le star attese sul red carpet, dalla diva Cate Blanchett che quest’anno guida la giuria di Venezia, a Tilda Switon che riceverà il Leone d’Oro alla carriera. Arriveranno anche artisti internazionali come Helen Mirren, Stacy Martin, Matthew Goode, Frances McDormand, Shia LaBeouf, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

Venezia 77, il programma: film in concorso, fuori concorso

Vediamo qual è il programma completo della Mostra del Cinema di Venezia 77.

Film in concorso

In between dying, Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso, Emma Dante

The World to come, Mona Fastvold

Nuevo Orden, Michel Franco

Amants (Lovers), Nicole Garcia

Laila in Haifa, Amos Gitai

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades), Andrei Konchalovsky

Spy No Tsuma (Wife of a Spy), Kiyoshi Kurosawa

Khordshid (Sun Children), Majid Majidi

Pieces of a woman, Kornel Mundruczo

Miss Marx, Susanna Nicchiarelli

Padrenostro, Claudio Noce

Notturno, Gianfranco Rosi

Sniegu juz nigdy nie bedzie (Never gonna snow again), Malgorzata Szumowska

The Disciple, Chaitanya Tamhane

Und morgen die ganze welt (And tomorrow the entire world), Julia Heinz

Quo vadis, Aida?, Jasmila Zbanic

Nomadland, CHloe Zhao

Film fuori concorso

Lacci, film d’apertura di Daniele Lucchetti

Lasciami andare, film di chiusura, Stefano Mordini

Mandibules, Quentin Dupieux

Di yi lu xiang (Love after love), Ann Hui

Assandira, Salvatore Mereu

The Duke, Roger Michell

Nak-won-eui-bam (Night in paradise), Park Hoon-Jung

Mosquito State, Filip Jan Rymsza

Non fiction

Sportin’ Life, Abel Ferrara

Crazy, not insane, Alex Gibney

Greta, Nathan Grossman

Salvatore – Shoemaker of Dreams, Luca Guadagnino

Final Account, Luke Holland

La verità su La dolce vita, Giuseppe Pedersoli

Molecole, film di pre-apertura, Andrea Segre

Narciso em ferias, Renato Terra e Ricardo Calil

Paolo Conte, via con me, Giorgio Verdelli

Hopper/Welles, Orson Welles

City Hall, Frederick Wiseman

Proiezioni speciali

30 monedas – Episodio 1

Princesse Europe

Omelia Contadina

Orizzonti

Mila (Apples)

La troisieme Guerre

Mell patthar

Dashte Khamoush

The man who sold his skin

I predicatori

Mainstream

Lahi, Hayop

Zanka contact

La nuit des rois

The Furnace

Jenayat-e bi deghat

Gaza mon amour

Selva Tragica

Guerra e pace

Nowhere special

Listen

Bu zhi bu xiu

Zheltaya koshika

