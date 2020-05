Morto Michel Piccoli, aveva 94 anni

É morto a 94 anni l’attore parigino Michel Piccoli, a darne notizia i familiari, come riportato da AFP. L’attore, nato a Parigi il 27 dicembre 1925, si è spento questa mattina. Nella sua lunga carriera aveva lavorato con alcuni dei più grandi registi della storia del cinema come Alfred Hitchcock e Jean-Luc Godard.



Attore versatile, di origine italiana – aveva avi ticinesi – si era formato nella scuola francese di cui era uno dei massimi esponenti. Debuttò al cinema nel 1945 con Christian Jaque in “Silenziosa Minaccia” mentre nel 1955 lo volle Jean Renoir per interpretare il capitano Balorguell in “French Cancan”, film incentrato sul Moulin Rouge.

Michel piccoli era anche produttore e sceneggiatore e in oltre 70 anni di carriera prese parte a più di 200 produzioni tra Cinema e tv. Calcava con la stessa semplicità i palcoscenici e i set. Per il suo ruolo in “Sato nel vuoto” di Marco Bellocchio nel 1980 vinse il Prix d’interpretation masculine a Cannes. Mentre nel 1990 vinse il Ciak d’oro speciale per “Marta ed io” di Jiri Weiss.

I suoi film parlano per lui. In “Habemus Papam” di Nanni Moretti del 2011 fu lo straordinario Cardinale Melville, protagonista della pellicola, lodato da pubblico e critica che gli valse il David Di Donatello come migliore attore protagonista nel 2012.

