Monos: un gioco da ragazzi, l’atteso thriller ambientato nella giungla colombiana | VIDEO

Monos: un gioco da ragazzi, l’atteso thriller ambientato nella giungla colombiana: la clip esclusiva a TPI

Il 20 agosto arriva al cinema Monos: un gioco da ragazzi, l’ultimo film di Alejandro Landes elogiato al Sundace Film Festival 2019, con il premio speciale della giuria nella categoria di World Cinema Dramatic Competion. La pellicola racconta la storia di otto ragazzi che vivono nelle zone montuose più isolate e remote della Colombia: Patagrande, Ramo, Leidi, Sueca, Pitufo, Perro e Bum Bum, questi sono i nomi in codice di sette ragazzi che devono allenarsi e combattere. Il loro allenamento non è un divertimento estivo, ma una missione: tra quelle montagne, i sette guerrieri hanno una ragazza in ostaggio, una donna americana alla quale si riferiscono semplicemente come “dottoressa”. La situazione degenera nel momento in cui arrivano dei veri soldati che danno loro la caccia. I giovani sono costretti alla fuga e dovranno cavarsela nella giungla. In vista dell’uscita del film, TPI ha ottenuto in esclusiva una clip di Monos: un gioco da ragazzi.

Nel cast del film di Landes vediamo Julianne Nicholson, Moises Arias, Sofia Buenaventura, Julian Giraldo e Karen Quintero. Guillermo Del Toro (La forma dell’acqua) l’ha definito “Ipnotico, una nuova e potente voce del cinema”, mentre Alejandro Gonzalez Inarritu (Revenant) lo ha descritto come “un attacco cardiaco cinematografico senza precedenti”.

