Morta dopo una febbre alta Monica Comegna: l’attrice aveva 43 anni e lascia una figlia piccola

Morta dopo una febbre alta l’attrice Monica Comegna: aveva 43 anni

È morta all’età di 43 anni Monica Comegna, attrice nota per aver preso parte a diversi film e fiction italiane.

L’interprete, secondo quanto ricostruito, è deceduta all’improvviso dopo una febbre alta salita nel corso di un viaggio in treno. Ricoverata all’ospedale Renzetti di Lanciano, le sue condizioni sono peggiorate velocemente e, nonostante lo sforzo dei medici, non c’è stato nulla da fare.

L’attrice, deceduta nella giornata di giovedì 2 febbraio, lascia il compagno, Enrico, e la figlioletta Nina.

Monica Comegna ha debuttato sul grande schermo alla fine degli anni Novanta. Nel 1999 ha recitato nel film Terra Rossa di Giorgio Molten, mentre 2001 è stata tra le protagoniste insieme a Rupert Everett, Elle Macpherson ed Enrico Brignano del film di Carlo Vanzina South Kensington.

Nel corso della sua carriera ha preso parte anche al film per la Rai Una famiglia per caso e alla serie Stiamo bene insieme in cui ha ricoperto il ruolo di Rocchina.