Lunana: in anteprima su TPI una clip del film candidato agli Oscar in uscita il 31 marzo

Uscirà nelle sale giovedì 31 marzo 2022 Lunana, il film nominato agli Oscar nella categoria Miglior film internazionale per il Buthan, girato a 4.800 metri di altitudine sul versante orientale dell’Himalaia. In anteprima su TPI una clip della pellicola di Pawo Choyning Dorji. Il film vede come protagonisti Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, in collaborazione con gli abitanti del villaggio di Lunana.

Trama

Un giovane insegnante del Bhutan moderno, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Dopo un cammino di 8 giorni, Ugyen si ritrova esiliato dalle sue comodità occidentalizzate. A Lunana non c’è elettricità, né libri di testo e nemmeno una lavagna. Sebbene poveri, gli abitanti del villaggio porgono un caloroso benvenuto al loro nuovo insegnante, che deve affrontare il difficile compito di insegnare ai bambini del villaggio senza alcuno strumento didattico a disposizione. Preso dallo sconforto, è sul punto di decidere di tornare a casa, ma poco a poco inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale in grado di contrastare le grandi avversità del luogo. Si ritroverà conquistato dall’adorazione che i bambini dimostreranno verso di lui, che lo vedono come una figura fondamentale per la costruzione del loro futuro.

Lunana: il cast e il trailer del film

Di seguito il cast e il trailer del film Lunana, in uscita al cinema il 31 marzo. La regia è di Pawo Choyning Dorji. Di seguito i principali attori e i rispettivi ruoli.

Sherab Dorji Ugyen

Ugyen Norbu Lhendup Michen

Keldem Lhamo Gurung Saldon

Pem Zam Sé stessa