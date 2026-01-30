Icona app
Ultimo aggiornamento ore 21:00
Cinema
Cinema

La vita va così, dove vedere in streaming il film con Diego Abatantuono e Virginia Raffaele: trama, cast completo e curiosità

La Vita va Così: trama, cast, curiosità (credit AGF) tpi.it
di

La vita va così è stato il film di apertura della Festa del Cinema di Roma 2025. La pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica ed è ispirata a delle vicende realmente accadute, quelle che riguardano un pastore che ha rifiutato 12 milioni di euro per salvare la sua Sardegna. Una Terra che si dimostra autentica, ma anche lontana da quello che si è abituati a vedere nei mesi di villeggiatura. Un omaggio a Ovidio Marras e alla sua storia.

La trama del film con Abatantuono e Raffaele

La storia è ambientata nel 1999, alla soglia del nuovo millennio. Il pastore 80enne Efisio Mulas vive isolato con le proprie mucche nella zona del Sulcis, in Sardegna. Giacomo, residente a Milano, è invece a capo di un colosso immobiliare che costruisce complessi di lusso. Il suo nuovo progetto è un resort, destinato a nascere proprio su questo lembo di terra dove c’è la dimora di Mulas. Bisogna convincere Efisio a mollare tutto e, per questo motivo, la società manda sul posto Mariano, un capo cantiere siciliano che è tenuto a fare un’offerta economica al pastore. In mezzo c’è invece Francesca, figlia di Efisio, divisa tra l’appartenenza al territorio e un’apertura verso il futuro.

le curiosità sul film la vita va così
La Vita va Così: trama, cast, curiosità (credit AGF) tpi.it

Giacomo parte con un’offerta di 100.000 euro, ma Efisio ancora non vuole lasciare la sua casa. Una trattativa che diventa estenuante, tanto che il paese inizia ad insorgere, soprattutto perché il resort porterebbe 2500 posti di lavoro. Tutti sono contro Efisio e Francesca, che ostacolano alla cittadina di fare quel passo in più necessario per rivoluzionare la zona. A parlare con il pastore è anche l’Arcivescovo, che non riesce a fargli cambiare idea. Intanto passano dieci anni e ha inizio una battaglia legale: le ruspe impediscono infatti alle mucche di Efisio di accedere alla stalla.

Il cast

Il protagonista Efisio Mulas è interpretato da Giuseppe Ignazio Loi, un attore non professionista che è stato scelto dal regista Milano per regalare alla commedia una maggiore autenticità. La figlia di Efisio è invece Virginia Raffaele, la quale ha preso lezioni di sardo prima delle riprese. Aldo Baglio interpreta Mariano, il capocantiere siciliano che cerca di convincere Efisio, mentre il presidente della società costruttrice milanese viene impersonato da Diego Abatantuono. Nel cast c’è anche Geppi Cucciari, la giudice del processo, e Cracco che appare in un cameo. Con questa storia, Riccardo Milani racconta il conflitto tra chi cerca un lavoro in un luogo che ne offre poco e chi vuole proteggere l’ambiente dagli speculatori.

.
