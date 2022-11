“La prima regola”: in anteprima su TPI una clip del film di Massimiliano D’Epiro

Esce il 1 dicembre 2022 al cinema La prima regola, il film d’esordio del regista Massimiliano D’Epiro, prodotto da Dinamo Film, Goldenart Production con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures. Un corso pomeridiano di recupero si trasforma in un’intensa esperienza di vita che cambierà per sempre il destino di un professore e di un gruppo di giovani studenti. In esclusiva e in anteprima per TPI, ecco una clip del film.

Trama

Una scuola superiore di periferia. Gabriele, un giovane professore appena trasferito, è chiamato a tenere un corso di recupero per sei studenti “difficili”, sospesi per motivi disciplinari – quasi tutti italiani di seconda generazione. Il Preside è subito chiaro: far recuperare ai ragazzi alcune ore di lezione per l’ammissione agli esami di diploma. Il primo impatto con gli studenti, però, è violentissimo. Nicolas, il più difficile, con pregiudizi profondamente radicati, lo minaccia con un coltello e gli spiega quali sono le “regole” da seguire in quella classe.

Nonostante la sfiducia di Preside e colleghi, Gabriele riesce a conquistare i ragazzi, sia sul piano didattico sia, soprattutto, su quello umano. Sovverte le regole, diventa loro amico. Con tutti tranne che con Nicolas. A pochi giorni dalla fine del corso, lo studente, con l’aiuto degli abitanti del quartiere, provoca degli scontri contro i migranti del campo profughi, detto lo “Zoo”, situato a pochi metri dalla scuola. La tensione esplode rapidamente, e vengono fuori tutte le contraddizioni di una società abbandonata a se stessa e i conflitti che covano dentro ai giovani studenti. La scuola è prima militarizzata, poi chiusa. Il corso di recupero è finito. C’è tempo solo per l’ultima lezione.

Il cast

