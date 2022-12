È morta l’attrice Kirstie Alley, protagonista del film “Senti chi parla”: aveva 71 anni

È morta a causa di una malattia l’attrice Kirstie Alley: aveva 71 anni

L’attrice Kirstie Alley è morta all’età di 71 anni: lo riportano i media statunitensi, che citano i figli William e Lillie Price Stevenson.

L’attrice, nota per il ruolo di Rebecca Howeed nella sitcom Cheers e per aver interpretato la mamma del neonato parlante in Senti chi parla è deceduta “dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente”.

“Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza. Era un’icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna” hanno scritto i figli in un post su Instagram.

Nata in Kansas, abbandona gli studi da giovane per intraprendere la carriera di attrice. Debutta sul grande schermo nel 1982 nella seconda pellicola della seria Star Trek, ma la notorietà arriva a metà degli anni Ottanta grazie all’interpretazione di Rebecca Howe nella sitcom Cheers, proposta in italiano con il titolo di Cin Cin, grazie alla quale vince diversi premi tra cui un Emmy Awards e un Golden Globe.

Successivamente ottiene diversi ruoli in molteplici commedia tra cui Senti chi parla, che avrà anche due sequel, e Harry a pezzi di Woody Allen.

Sposata dal 1970 al 1977 con il fidanzato del liceo Bob Alley, nel 1983 Kirstie Alley convolò a nozze con l’attore Parker Stevenson. La coppia, che ha divorziato nel 1997, ha adottato due figli: William e Lillie.

“Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio bene Kirstie. So che ci rivedremo”: così John Travolta ha ricordato la collega sui social. I due, infatti, hanno recitato insieme nel film Senti chi parla.