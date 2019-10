Keanu Reeves ha trovato l’amore: la nuova fidanzata è Alexandra Grant

Non è stato un colpo di fulmine quello tra Keanu Reeves e la sua nuova fidanzata Alexandra Grant, perché lei è sua partner professionale da un bel pezzo. Lui, 55 anni, è uno degli attori più amati di Hollywood e non soltanto per le sue doti artistiche.

Keanu Reeves è amato, amatissimo dal pubblico per la sua estrema gentilezza. Gentilezza con cui negli anni si è contraddistinto nel marasma dell’egocentrismo del mondo di Hollywood. Bellissimo e modesto insieme, l’attore canadese ma nato a Beirut si conferma una delle star più apprezzate dal pubblico di mezzo mondo.

Ormai da qualche mese accanto a Keanu vediamo una donna: si tratta di Alexandra Grant. Molto conosciuta al di là dell’oceano, un po’ meno in Europa, Grant – che nella vita fa l’artista – è stata presentata a lungo dall’attore canadese come la sua “best friend”. Ma Alexandra non era “solo” la migliore amica di Keanu.

Se per qualche tempo la 46enne statunitense è stata sua partner professionale – tanto che i due insieme hanno pubblicato un paio di libri in cui la Grant ha curato la parte artistica e Keanu ha curato il corpus delle poesie – ora non c’è dubbio: la donna che vediamo sempre accompagnare Keanu è la sua compagna.

Ma la vita professionale dei due va di pari passo con quella privata, perché, oltre ai due libri – Ode To Happiness e Shadows – i due hanno anche dato vita a una casa editrice specializzata in libri d’arte.

Finalmente con Alexandra Grant torna il sereno nella vita dell’attore canadese. La vita professionale di Keanu Reeves è nota a tutti, ma in pochi conoscono quella privata. Keanu è solo un bambino, quando il papà se ne va di casa. Ha appena tre anni e la madre lo porta lontano dalla città natale, Beirut, per trasferirsi a Toronto.

Anche la vita a scuola non è facile: Keanu è dislessico, ma nessuno sembra curarsi del suo problema, preferendo tacciare il ragazzino come “diverso”. A 23 anni la seconda importante perdita: muore River Phoenix, il migliore amico di Keanu, conosciuto sul set del film Belli e dannati.

A risollevarlo dal lutto è la sua fidanzata, Jennifer Syme. È il 1999 quando la donna si salva per miracolo dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale: era incinta di otto mesi. La figlia di Keanu che portava in grembo non sopravviverà all’incidente.

La vita è ancora ingiusta con Keanu: solo due anni dopo Jennifer si schianta con la sua auto e muore sul colpo. Una vita segnata dal dolore, quella di Keanu Reeves, che però non ha mai perso la fiducia nell’umanità, tanto da aver speso energie e soldi per numerosi progetti di beneficenza.

Oggi Keanu ha voltato pagina, il dolore è alle sue spalle e ora è pronto a ricominciare a vivere, insieme ad Alexandra Grant.

Keanu Reeves, un eroe anche fuori dal set: ha finanziato privatamente ospedali pediatrici per anni